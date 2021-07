Storico bronzo per Lucilla Boari nel tiro con l’arco (Di venerdì 30 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Lucilla Boari ha vinto una storica medaglia di bronzo nel torneo individuale femminile di tiro con l’arco a Tokyo. Nella finale per il terzo posto l’azzurra ha battuto 7-1 l’americana Mackenzie Brown (28-28 29-28 28-25 27-26). Si tratta della prima medaglia olimpica nel tiro con l’arco donne. “Domani spero di leggere un bel titolo di giornale” ha detto l’azzurra dopo il bronzo. Il riferimento è al titolo di un quotidiano (“Il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico”) che scatenò tante polemiche dopo il quarto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –ha vinto una storica medaglia dinel torneo individuale femminile dicona Tokyo. Nella finale per il terzo posto l’azzurra ha battuto 7-1 l’americana Mackenzie Brown (28-28 29-28 28-25 27-26). Si tratta della prima medaglia olimpica nelcondonne. “Domani spero di leggere un bel titolo di giornale” ha detto l’azzurra dopo il. Il riferimento è al titolo di un quotidiano (“Il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico”) che scatenò tante polemiche dopo il quarto ...

