“Senti chi mangia”: salame di cioccolato di Benedetta Parodi (Di venerdì 30 luglio 2021) Benedetta Parodi torna in cucina. Tra ricette stellate e concorrenti svogliati, l’abile cuoca (e conduttrice) di Senti chi mangia, il cooking show di La7 in onda dal lunedì al venerdì alle 17:00, propone idee ‘salva cena‘ con pochi e semplici ingredienti, spesso avanzati da altre preparazioni. Oggi, Benedetta prepara un dolce goloso e veloce, il salame di cioccolato. Ingredienti 200 g di frollini (tipo digestive), 300 g di latte condensato, 4 cucchiai di cacao amaro, 50 g burro morbido Procedimento In una ciotola, mettiamo 200 g di frollini (tipo digestive) sbriciolati ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 30 luglio 2021)torna in cucina. Tra ricette stellate e concorrenti svogliati, l’abile cuoca (e conduttrice) dichi, il cooking show di La7 in onda dal lunedì al venerdì alle 17:00, propone idee ‘salva cena‘ con pochi e semplici ingredienti, spesso avanzati da altre preparazioni. Oggi,prepara un dolce goloso e veloce, ildi. Ingredienti 200 g di frollini (tipo digestive), 300 g di latte condensato, 4 cucchiai di cacao amaro, 50 g burro morbido Procedimento In una ciotola, mettiamo 200 g di frollini (tipo digestive) sbriciolati ...

Advertising

domenicobas62 : RT @Lucagrossi66: Senti chi parla di disinformazione! - MicheleCanale4 : @alessiawrites0 @SometimesC2 Errore.. In amore non ci sono errori... Quando ami non senti ne logica né razionalità.… - Lucagrossi66 : Senti chi parla di disinformazione! - rvndzione : bloccarmi dal tuo nuovo profilo, non conoscendomi nemmeno e solo per le brutte parole che senti sul mio conto da pa… - AMAddante : @lucatelese ma le cazzate che tocca senti!!!!sta sinistra oggi sia che sia PD o altri si fanno solo i cavoli loro o… -