Roberta Capua, arriva l’ammissione: “Mi ha colpito” (Di venerdì 30 luglio 2021) Roberta Capua si lascia andare ad un’ammissione: “Mi ha colpito”. la conduttrice di “Estate in Diretta” si apre con un racconto davvero pazzesco E’ una conduttrice con i fiocchi Roberta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 luglio 2021)si lascia andare ad un’ammissione: “Mi ha”. la conduttrice di “Estate in Diretta” si apre con un racconto davvero pazzesco E’ una conduttrice con i fiocchi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

vegastarsocial : RT @RaiUno: ?? Ci siamo! Non perdere una nuova puntata di #EstateInDiretta con Roberta Capua e @gianlusempri ???? - gigliola_betto : RT @RaiUno: ?? Ci siamo! Non perdere una nuova puntata di #EstateInDiretta con Roberta Capua e @gianlusempri ???? - RaiUno : ?? Ci siamo! Non perdere una nuova puntata di #EstateInDiretta con Roberta Capua e @gianlusempri ????… - ILOVEPACALCIO : #Ferrero, battuta hot a Roberta #Capua: «Ci sta guardando mio marito» - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : #Ferrero, battuta hot a Roberta Capua: 'Ci sta guardando mio marito...': Il presidente della #Sampdoria protagonist… -