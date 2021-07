Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle e Milly Carlucci non la prende bene: ecco cosa è accaduto (Di venerdì 30 luglio 2021) Il debutto era arrivato nel 2005, sedici anni dopo Raimondo Todaro annuncia l’addio a “Ballando con le Stelle“. Uscita di scena che diventa un piccolo caso televisivo, con tanto di reazione piccata di Milly Carlucci. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Il debutto era arrivato nel 2005, sedici anni dopoannuncia l’addio a “con le“. Uscita di scena che diventa un piccolo caso televisivo, con tanto di reazione piccata di. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella dicon lee su tutti. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come ...

