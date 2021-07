Rai, medaglia d’oro per disastro olimpico (Di venerdì 30 luglio 2021) Mamma Rai nel caos: ci vede doppio Libero, pagina 26, di Claudio Savelli. Non che Discovery stia facendo meglio, con quello streaming caotico, dove scorri i canali all’infinito, e quando finalmente trovi quello dedicato agli «sport di combattimento», lo apri e ti becchi la ginnastica artistica. Ma anche Mamma Rai si è adeguata al disservizio. Peccato perché in virtù dell’inadeguatezza altrui, avrebbe potuto riabilitarsi agli occhi del pubblico, dopo gli scivoloni all’Europeo di calcio. Bastava organizzarsi un minimo, visto che sono state acquisite solo 200 ore di diritti televisivi di Tokyo 2020, non migliaia. E bastava essere flessibili in caso di finali, ma non troppo come accade su ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 30 luglio 2021) Mamma Rai nel caos: ci vede doppio Libero, pagina 26, di Claudio Savelli. Non che Discovery stia facendo meglio, con quello streaming caotico, dove scorri i canali all’infinito, e quando finalmente trovi quello dedicato agli «sport di combattimento», lo apri e ti becchi la ginnastica artistica. Ma anche Mamma Rai si è adeguata al disservizio. Peccato perché in virtù dell’inadeguatezza altrui, avrebbe potuto riabilitarsi agli occhi del pubblico, dopo gli scivoloni all’Europeo di calcio. Bastava organizzarsi un minimo, visto che sono state acquisite solo 200 ore di diritti televisivi di Tokyo 2020, non migliaia. E bastava essere flessibili in caso di finali, ma non troppo come accade su ...

