Pil Italia, balzo nel secondo trimestre 2021: +2,7%. A giugno cresce l'occupazione (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel secondo trimestre del 2021 il Pil Italiano , corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali. A ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Neldelil Pilno , corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto alprecedente e del 17,3% in termini tendenziali. A ...

