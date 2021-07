Olimpiadi, Djokovic crolla: Zverev in finale con Khachanov (Di venerdì 30 luglio 2021) Saranno Zverev e Khachanov a giocarsi la medaglia d’oro nel tennis alle Olimpiadi di Tokyo. Djokovic crolla con il tedesco e vede sfumare il “Golden Slam” La notizia del giorno alle Olimpiadi di Tokyo è la sconfitta di Novak Djokovic. Il serbo, n.1 del mondo e vincitore dei primi tre Slam della stagione, si arrende in semifinale a Zverev, dopo che aveva dominato per un set e mezzo. Nel 1° set Djokovic aveva semplicemente dominato il tedesco, salvando una palla break e strappandogli per due volte il servizio, ... Leggi su zon (Di venerdì 30 luglio 2021) Sarannoa giocarsi la medaglia d’oro nel tennis alledi Tokyo.con il tedesco e vede sfumare il “Golden Slam” La notizia del giorno alledi Tokyo è la sconfitta di Novak. Il serbo, n.1 del mondo e vincitore dei primi tre Slam della stagione, si arrende in semi, dopo che aveva dominato per un set e mezzo. Nel 1° setaveva semplicemente dominato il tedesco, salvando una palla break e strappandogli per due volte il servizio, ...

