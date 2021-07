Mobilità sostenibile, Tomasi (ASPI): sfida presente per costruire futuro (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – “La Mobilità deve essere sostenibile, non possiamo pensare di usare il modello di oggi per la Mobilità del futuro e soprattutto dobbiamo essere consapevoli che abbiamo pochi anni per essere all’altezza della sfida”. Così l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dellaterza corsianel tratto dellaA1 tra Firenze sud e Incisa. Noi – prosegue – dobbiamo anzitutto saper preservare il sistema delle infrastrutture, in quest’ottica il nostro mandato è pianificare le infrastrutture che stanno finendo la loro vita ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – “Ladeve essere, non possiamo pensare di usare il modello di oggi per ladele soprattutto dobbiamo essere consapevoli che abbiamo pochi anni per essere all’altezza della”. Così l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dellaterza corsianel tratto dellaA1 tra Firenze sud e Incisa. Noi – prosegue – dobbiamo anzitutto saper preservare il sistema delle infrastrutture, in quest’ottica il nostro mandato è pianificare le infrastrutture che stanno finendo la loro vita ...

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità sostenibile Mobilità sostenibile, Tomasi (ASPI): sfida presente per costruire futuro "La mobilità deve essere sostenibile , non possiamo pensare di usare il modello di oggi per la mobilità del futuro e soprattutto dobbiamo essere consapevoli che abbiamo pochi anni per essere all' altezza ...

Fiumicino, inaugurata nuova pista ciclabile sulla Portuense Un progetto di mobilità sostenibile che, sul lungo termine, punta a far sì che sempre più persone scelgano la bicicletta per i loro spostamenti, diminuendo, se non abbandonato, l'uso della macchina". ...

