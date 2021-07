“Mio fratello poteva essere colpito a gambe e braccia, l’assessore ha scelto il petto” (Di venerdì 30 luglio 2021) Prende la parola il legale che assiste la famiglia di Youns El Boussettaoui, morto in piazza Meandri a Voghera. L’avvocato spiega cos’era accaduto nei giorni prima della tragedia. Dopo la morte del 39enne marocchino Youns El Boussettaoui diverse voci sono intervenute a sostegno della famiglia del giovane. Ultima quella di Ilaria Cucchi la quale L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 30 luglio 2021) Prende la parola il legale che assiste la famiglia di Youns El Boussettaoui, morto in piazza Meandri a Voghera. L’avvocato spiega cos’era accaduto nei giorni prima della tragedia. Dopo la morte del 39enne marocchino Youns El Boussettaoui diverse voci sono intervenute a sostegno della famiglia del giovane. Ultima quella di Ilaria Cucchi la quale L'articolo proviene da Leggilo.org.

HuffPostItalia : Daniele Giovanardi: 'Mio fratello Carlo è vaccinato, io no. Vediamo chi campa di più” - Evra : quando ero piccolo Rubavo la sega ??la sicurezza del negozio era come te, mio fratello @chiellini ???????????????… - lucatelese : “Tutte le persone malate meritano di morire? Mio fratello non c’è più, perché qualcuno gira con il colpo in canna n… - ENTEVTAINER_ : @AN4C0NDAX MIO FRATELLO MI STAVA INNERVOSENDO - calpal_pierogi : Non io e mio fratello che ci mettiamo a parlare di mutande -