Lucilla Boari si commuove | Grazie a Sanne | la mia ragazza

"Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto". Una dedica semplice quella di Sanne de Laat, arciera compoundista olandese, a Lucilla Boari, dopo la conquista della medaglia di ...

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in… - Coninews : S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italian… - Eurosport_IT : BRONZOOOO STORICOOOOOO! ???? Lucilla Boari batte nettamente l'americana Mackenzie Brown per 7-1 e conquista la prima… - daniele_baraldi : RT @ItaliaTeam_it: BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in campo… - marcoleofrigio : RT @Coninews: Lucy e il suo bronzo! ???? Dopo la delusione per il quarto posto a squadre alle Olimpiadi di Rio 2016, in Giappone Lucilla #B… -