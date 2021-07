LIVE – F1, GP Ungheria 2021: le prove libere 1 (DIRETTA) (Di venerdì 30 luglio 2021) È tempo di prove libere 1 all’Hungaroring. Dopo aver chiuso il bollente capitolo di Silverstone, team e piloti si spostano a Budapest in occasione del Gran Premio d’Ungheria. Semaforo verde in pit-lane alle 11:30 di venerdì 30 luglio con la prima sessione di prove libere che regalerà 60 minuti di lavoro ai protagonisti in pista, a caccia del miglior set-up in simulazione qualifica e gara. Sportface seguirà le FP1 del GP d’Ungheria in DIRETTA attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. LIVE prove ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) È tempo di1 all’Hungaroring. Dopo aver chiuso il bollente capitolo di Silverstone, team e piloti si spostano a Budapest in occasione del Gran Premio d’. Semaforo verde in pit-lane alle 11:30 di venerdì 30 luglio con la prima sessione diche regalerà 60 minuti di lavoro ai protagonisti in pista, a caccia del miglior set-up in simulazione qualifica e gara. Sportface seguirà le FP1 del GP d’inattraverso iltestuale aggiornato in tempo reale....

