Le giornate di traffico sulle autostrade | quando NON partire ad agosto

(Di venerdì 30 luglio 2021) Le previsioni sulad2021. Quali sono i giorni da bollino nero conpiù intenso che rendono il viaggio in macchina una vera e propria odissea Adsi spostano un po’ tutti, che sia per un weekend o per una vacanza più lunga. E moltissimi lo fanno in auto. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

... attraverso il massimo impegno profuso da ausiliari dele addetti alla Centrale operativa, ... la società si attiverà con iniziative autonome nelleche già imporranno la sorveglianza ...... attraverso il massimo impegno profuso da ausiliari dele addetti alla Centrale operativa, ... la Società si attiverà, dunque, con iniziative autonome nelleche già imporranno la ...Si avvicina la partenza per milioni di italiani, e inevitabilmente anche il rischio di code in autostrada. Qualche informazione per non farsi sorprendere dall'esodo ...Le previsioni del traffico autostradale per agosto 2021: i giorni da bollino nero e i consigli per viaggiare in auto in serenità ...