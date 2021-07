La triste fine del galactico sul mercato | “Non ti voglio”

Leggi su serieanews

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nell’Everton di Rafa Benitez non ci sarà spazio per James Rodriguez. Il tecnico l’ha chiarito al colombiano durante il ritiro della squadra inglese. Ironico destino quello di James Rodriguez. Carlo Ancelotti, infatti, l’aveva voluto con sé all’Everton, portandolo via al Real Madrid, dove non stava ottenendo molto spazio e successo, e allala situazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.