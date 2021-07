La lettiera automatizzata che monitora la salute del gatto

Leggi su wired

(Di venerdì 30 luglio 2021) (foto: Pluto Square)Esistono diverse lettiere automatizzate per gatti, ma nessuna finora è riuscita a raggiungere il livello tecnologico di Pluto Square: con un debutto da record su Kickstarter, questo wc per i felini di casa fa tutto da sé eliminando cattivi odori, ottimizzando risorse e tempi e non sfigurando come elemento d’arredo. Al tempo stessole abitudini del micio e alcuni parametri vitali fondamentali. Di primo acchito può sembrare un condizionatore portatile per la casa oppure una grande stampante laser, in realtà Pluto Square – nonostante linee accattivanti e eleganti – è pensato per fare un lavoro sporco, letteralmente: si occupa infatti della ...