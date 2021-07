Inter, stampato un francobollo dedicato allo scudetto (Di venerdì 30 luglio 2021) MILANO - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dedicato un francobollo allo scudetto dell'Inter . L'ufficialità è arrivata tramite un comunicato delle Poste Italiane. Il francobollo ordinario ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021) MILANO - Il Ministero dello Sviluppo Economico haundell'. L'ufficialità è arrivata tramite un comunicato delle Poste Italiane. Ilordinario ...

Inter, stampato un francobollo dedicato allo scudetto Corriere dello Sport FILATELIA: EMEFILSSO OGGI IL FRANCOBOLLO DEDICATO ALL’INTER CAMPIONE D’ITALIA L’annullo relativo al primo giorno di emissione e gli altri prodotti correlati sono disponibili presso lo Spazio Filatelia di Milano in Via Cordusio, 4 (mi-lorenteggio.com) Milano, 30 luglio 20 ...

Inter, emesso un francobollo per celebrare la vittoria dello scudetto Il bozzetto è stato curato da Rita Fantini e contiene il logo del club e il tricolore su cui campeggia il numero "19". Ne sono stati stampati cinquecentomila esemplari.

