Incendi in Sicilia, decine di roghi nel Catanese, case evacuate, distrutto un lido. Fiamme anche nel Palermitano – Il video (Di venerdì 30 luglio 2021) La Sicilia brucia su due diversi fronti. L’intenso vento caldo e le temperature altissime alimentano le Fiamme. L’area maggiormente interessata dai roghi è quella di Catania, dove sono attivi diversi focolai. Nel quartiere Fossa Creta molte famiglie sono state fatte evacuare per ragioni di sicurezza. Intense nubi di fumo di proporzioni enormi interessano grosse porzioni di territorio. Alcune strade sono state chiuse al traffico perché impraticabili. Un altro Incendio ha distrutto uno stabilimento balneare sul lungomare della Plaia. Diverse squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) Labrucia su due diversi fronti. L’intenso vento caldo e le temperature altissime alimentano le. L’area maggiormente interessata daiè quella di Catania, dove sono attivi diversi focolai. Nel quartiere Fossa Creta molte famiglie sono state fatte evacuare per ragioni di sicurezza. Intense nubi di fumo di proporzioni enormi interessano grosse porzioni di territorio. Alcune strade sono state chiuse al traffico perché impraticabili. Un altroo hauno stabilimento balneare sul lungomare della Plaia. Diverse squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le ...

