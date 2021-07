Garavaglia dice che il Reddito di cittadinanza frena l’economia e va cambiato (Di venerdì 30 luglio 2021) «Il Reddito di cittadinanza distorce il mercato del lavoro e frena la ripresa economica, bisogna cambiare la misura già con la prossima legge di bilancio». Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, della Lega, chiede una svolta dopo la pioggia di proteste degli operatori del turismo, che lamentano l’assenza di lavoratori stagionali. Manca circa un quarto della forza lavoro richiesta durante i mesi estivi, tra 150mila e 200mila lavoratori. «Il problema», dice Garavaglia al Messaggero, «è che adesso ci sono persone che preferiscono vivere con i sussidi anziché accettare i lavori ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 luglio 2021) «Ildidistorce il mercato del lavoro ela ripresa economica, bisogna cambiare la misura già con la prossima legge di bilancio». Il ministro del Turismo Massimo, della Lega, chiede una svolta dopo la pioggia di proteste degli operatori del turismo, che lamentano l’assenza di lavoratori stagionali. Manca circa un quarto della forza lavoro richiesta durante i mesi estivi, tra 150mila e 200mila lavoratori. «Il problema»,al Messaggero, «è che adesso ci sono persone che preferiscono vivere con i sussidi anziché accettare i lavori ...

Advertising

antbar12 : @gustinicchi Garavaglia che dice? - idkesse : @repubblica La lega introduce il Green pass in Italia (Garavaglia). Sempre la Lega dice di essere contraria e vuole… - Coriciki : @CesareOrtis @FmMosca Garavaglia che dice? @borghi_claudio lo chiedo anche a lei ovviamente, visto che mi rappresenta in parlamento. - gianluca_zago : @carlottasiani1 @Ramos7755925266 @borghi_claudio Ecco si, appunto. Dunque Garavaglia si e' astenuto. Come Giorgett… - VittorioBanti : @Entreri_Arnodas E' vero, hanno preso anche molto dell'elettorato ex forza italia... Ma la lega raccoglieva i voti… -