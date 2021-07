F1 | risultati FP1 GP Ungheria | Max Verstappen guida il gruppo | quarto crono per Carlos Sainz

(Di venerdì 30 luglio 2021) Maxconquista il miglior tempo nella prima prova libera del Gran Premio d’, undicesima tappa del Mondiale F1 2021. L’olandese della Red Bull svetta sotto il sole di Budapest con il tempo di 1.17.555 davanti al britannico Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della Mercedes paga 61 millesimi dal leader della classifica che si appresta a dare battaglia in una pista che sulla carta è favorevole alla Red Bull. Terzo posto per il finnico Valtteri Bottas (Mercedes) davanti allo spagnolosulla prima della Ferrari. Il pilota della Rossa insegue a 560 millesimi da ...

Advertising

SkySportF1 : ? VERSTAPPEN COMANDA ?? #FP1) ?? Ferrari davanti alle McLaren I RISULTATI ?? - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ? VERSTAPPEN COMANDA ?? #FP1) ?? Ferrari davanti alle McLaren I RISULTATI ?? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? VERSTAPPEN COMANDA ?? #FP1) ?? Ferrari davanti alle McLaren I RISULTATI ?? - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: ? VERSTAPPEN COMANDA ?? #FP1) ?? Ferrari davanti alle McLaren I RISULTATI ?? - persistopetisso : RT @SkySportF1: ? VERSTAPPEN COMANDA ?? #FP1) ?? Ferrari davanti alle McLaren I RISULTATI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : risultati FP1

- Round Superbike AssenFP2 - Round Superbike AssenLA CLASSIFICA DEI TEMPI,PROVE LIBERE 1 GP GRAN BRETAGNA LA CRONACA DELLEORARIO SPRINT RACE SABATO 17 LUGLIO 16.39 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la vostra cortese attenzione e rimandarvi ...Max Verstappen conquista il miglior tempo nella prima prova libera del Gran Premio d'Ungheria, undicesima tappa del Mondiale F1 2021. L'olandese della Red Bull svetta sotto il sole di Budapest con il ...I risultati delle FP1 del GP d'Ungheria vedono Verstappen davanti alle due Mercedes, con Sainz in P4. Problemi alla PU per Giovinazzi, Tsunoda..