È uscito «Happier than ever» | il secondo album di Billie Eilish Ed è già da record

Si chiama Happier than ever ed è già un successo il nuovo album di Billie Eilish, l'artista che in meno di 20 anni di vita (ne ha 19) ha conquistato sette Grammy Awards, un'esibizione alla notte degli Oscar, una canzone per il nuovo film di James Bond e il plauso di pubblico e critica in pochissimi anni. L'album (il secondo della popstar), già record con il maggior numero di sempre di pre-add su Apple Music, arriva anticipato dai singoli usciti quest'anno Your Power, oltre 91 milioni di visualizzazione e 150 milioni di stream solo su ...

