Covid: Mesit, in 7 mesi 149mila contenuti online sui vaccini (Di venerdì 30 luglio 2021) Migliaia di contenuti pubblicati ogni giorno, fake news che usando un fondo di verità per sembrare reali hanno avuto un impatto enorme e destabilizzante sull'opinione pubblica in tema di vaccini e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Migliaia dipubblicati ogni giorno, fake news che usando un fondo di verità per sembrare reali hanno avuto un impatto enorme e destabilizzante sull'opinione pubblica in tema die ...

Covid: Mesit, in 7 mesi 149mila contenuti online sui vaccini
Migliaia di contenuti pubblicati ogni giorno, fake news che usando un fondo di verità per sembrare reali hanno avuto un impatto enorme e destabilizzante sull'opinione pubblica in tema di vaccini e salute in relazione al Covid-19. E' il tema oggetto di uno studio realizzato dalla Fondazione Mesit

