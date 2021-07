Covid, in Sicilia 724 positivi e quattro vittime (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Casi Covid in lieve crescita in Sicilia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, leggendo i dati del ministero della Salute, sono 724 (+5) ciò a dispetto del numero inferiore di tamponi processati, 13.233 e che determina un tasso di positività del 5,47%. Lievissimo incremento dei decessi, 4 (+1). I guariti oggi il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Casiin lieve crescita innelle ultime 24 ore. I nuovi, leggendo i dati del ministero della Salute, sono 724 (+5) ciò a dispetto del numero inferiore di tamponi processati, 13.233 e che determina un tasso dità del 5,47%. Lievissimo incremento dei decessi, 4 (+1). I guariti oggi il Mattino di- Notizie dalla

