Covid, in Campania 355 nuovi casi e un morto. Indice di contagio: 5,02%. Terapie intensive: 12 (una più di ieri) (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 355 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 7.069 tamponi molecolari. L’Indice di contagio sale al 5,02% ( ieri era 4,72%). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania è segnalato un solo decesso nelle ultime 48 ore (e 4 deceduti in precedenza e registrati solo ieri). Aumentano i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (12 contro gli 11 di ieri), 189 (+6) quelli ricoverati in reparti di degenza. Napoli, 30 luglio? 2021 L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 355 idi coronavirus emersiindall’analisi di 7.069 tamponi molecolari. L’disale al 5,02% (era 4,72%). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regioneè segnalato un solo decesso nelle ultime 48 ore (e 4 deceduti in precedenza e registrati solo). Aumentano i pazientiricoverati in terapia intensiva (12 contro gli 11 di), 189 (+6) quelli ricoverati in reparti di degenza. Napoli, 30 luglio? 2021 L'articolo ...

