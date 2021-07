Catania in fiamme: le evacuazioni via mare (Di venerdì 30 luglio 2021) Almeno 30 focolai in città: famiglie evacuate, distrutto uno stabilimento balneare . Il governatore Nysumeci: "Piromani criminali" Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Almeno 30 focolai in città: famiglie evacuate, distrutto uno stabilimento balneare . Il governatore Nysumeci: "Piromani criminali"

Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - emergenzavvf : #Incendiboschivi #Catania, in corso 50 interventi dei #vigilidelfuoco, maggiori criticità in città nelle zone Cimit… - Corriere : Catania colpita dagli incendi: case evacuate, chiuso l’aeroporto. Il vento caldo alimenta le fiamme - FuoriIncuboUe : RT @massimo4951: Ragazzi Catania è in fiamme c'è qualcuno che puo aiutare? - PaolaBonfadelli : RT @massimo4951: Ragazzi Catania è in fiamme c'è qualcuno che puo aiutare? -