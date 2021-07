«Brutto perdere sapendo che la tua gara non è pulita». Ma la Russia squalificata per doping continua a vincere (Di venerdì 30 luglio 2021) La Russia ufficialmente non è alle Olimpiadi. Ma gli atleti russi sì, e continuano a vincere. Portano gli stessi colori, solo con grafiche diverse. E sul podio non possono cantare l’inno russo, ne cantano un altro. Per il resto la squalifica per doping (ridotta da 4 a 2 anni) inflitta alla Russia dal Tas è un grosso elefante invisibile nella stanza dei Giochi di Tokyo. Riportato in prima pagina dalle lamentele di due nuotatori, l’americano Ryan Murphy e il britannico Luke Greenbank. Che sono finiti rispettivamente secondo e terzo nella finale dei 200 metri dorso vinta dal russo Evgenij Rylov. Rylov aveva ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) Laufficialmente non è alle Olimpiadi. Ma gli atleti russi sì, eno a. Portano gli stessi colori, solo con grafiche diverse. E sul podio non possono cantare l’inno russo, ne cantano un altro. Per il resto la squalifica per(ridotta da 4 a 2 anni) inflitta alladal Tas è un grosso elefante invisibile nella stanza dei Giochi di Tokyo. Riportato in prima pagina dalle lamentele di due nuotatori, l’americano Ryan Murphy e il britannico Luke Greenbank. Che sono finiti rispettivamente secondo e terzo nella finale dei 200 metri dorso vinta dal russo Evgenij Rylov. Rylov aveva ...

