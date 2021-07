Argento Vivo/6. Olimpiadi 1972. Acqua Azzurra

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 luglio 2021) Preferisco una sconfitta consapevole della bellezza dei fiori, piuttosto che una vittoria in mezzo ai deserti, una vittoria colma della cecità dell’anima, di fronte alla sua nullità separata“. (Fernando Pessoa) Non ci sono gioie per il nuoto azzurro alle, per diversi decenni. L’Italia fa da comparsa, sono pochissimi gli azzurri che si qualificano per le finali, nessuno va a medaglia. I numeri dicono che i padroni del nuoto sono gli Stati Uniti: le loro 553 medaglie olimpiche, di cui 248 d’oro, sono quasi tre volte superiori a quelle dell’Australia, seconda in questa classifica. Alla casella medaglie, fino agli anni Settanta, l’Italia è a quota zero. Ci ...