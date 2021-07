Amazon paga dazio con la trimestrale (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – In forte ribasso Amazon, che mostra un -6,78% dopo la trimestrale deludente e sulla notizia di una multa da 746 milioni di europer violazione del GDPR in UE. L’andamento del colosso dell’e-commerce nella settimana, rispetto all’S&P 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 3.380,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – In forte ribasso, che mostra un -6,78% dopo ladeludente e sulla notizia di una multa da 746 milioni di europer violazione del GDPR in UE. L’andamento del colosso dell’e-commerce nella settimana, rispetto all’S&P 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 3.380,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve ...

É ufficiale, Amazon apre deposito a Palermo: previsti oltre 110 posti di lavoro Amazon annuncia l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Palermo. La nuova struttura sarà operativa a partire dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti in Sicilia occidentale, princip ...

