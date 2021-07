Accoltella 16 gatti | condanna esemplare per il killer dei felini | quanti anni dovrà stare in carcere

(Di venerdì 30 luglio 2021) Una storia terribile arriva da Brighton, cittadina balneare a sud di Londra. Steve Bouquet, una guardia privata di 54, è statoto a cinquedi reclusione per averto numerosiin otto mesi tra il 2018 e il 2019. In particolare l’uomo ha attaccato ben 16, uccidendone nove dei quali il Guardian riporta anche i nomi: Hendrix, Tommy, Hannah, Alan, Nancy, Gizmo, Kyo, Ollie e Cosmo. Steve è statoto grazie ad una legge ad hoc contro il maltrattamento immotivato degli animali introdotta in Inghilterra proprio di recente. Dopo le ...

leggoit : Brighton, accoltella 16 gatti uccidendone 9: 5 anni di reclusione al Killer dei felini -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella gatti

Il Killer deiha accoltellato, fra il 2018 e il 2019, 16 mici a Brighton. Steven Bouquet è stato condannato a 5 anni di reclusione per aver accoltellato 16nella cittadina balneare a sud dell'Inghilterra, uccidendone 9 e ferendone 7. Leggi anche > Pesante condanna che ha visto l'attuazione della legge ad hoc approvata negli ultimi anni in ...CinziaRicevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Tanta paura sulla stazione spaziale internazionale. I motori si sono accesi in modo incontrollato mettendo in rotazione l'intera stazione. Grande tensione a circa tre ore dall'attracco ...Condannato l’uomo che ne ha accoltellati 16 ‘senza motivo e con crudeltà’. Applicata la legge ad hoc che punisce il maltrattamento immotivato degli animali.