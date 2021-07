113 mld di ricavi non bastano: Amazon delude nel trimestre del post-lockdown (Di venerdì 30 luglio 2021) Amazon chiude il terzo trimestre consecutivo con ricavi sopra ai 100 miliardi di dollari. Ma a Wall Street non basta: l’aumento delle vendite del 27% a 113,1 miliardi nel periodo aprile-giugno è sotto le attese degli analisti. E la delusione è palpabile con i titoli Amazon che arrivano a perdere nelle contrattazioni after hours il 5%, complici stime inferiori alle attese anche per i ricavi del terzo trimestre, che dovrebbe registrare vendite fra i 106 e i 112 miliardi, meno dei 118,70 miliardi attesi. Si tratta della prima volta in tre anni che il fatturato di Amazon non ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021)chiude il terzoconsecutivo consopra ai 100 miliardi di dollari. Ma a Wall Street non basta: l’aumento delle vendite del 27% a 113,1 miliardi nel periodo aprile-giugno è sotto le attese degli analisti. E la delusione è palpabile con i titoliche arrivano a perdere nelle contrattazioni after hours il 5%, complici stime inferiori alle attese anche per idel terzo, che dovrebbe registrare vendite fra i 106 e i 112 miliardi, meno dei 118,70 miliardi attesi. Si tratta della prima volta in tre anni che il fatturato dinon ...

