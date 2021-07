Videogiochi ' dannosi' ? Per uno studio internet o giocare più di un' ora al giorno peggiora i risultati scolastici

(Di giovedì 29 luglio 2021) I genitori devono moderare il numero di ore che i loro figli trascorrono videogiocando o utilizzando altre tecnologie legate all'intrattenimento. Secondo una ricerca condotta di recente dalla Rutgers University, gli adolescenti o i ragazzi delle scuole medie che giocano per più di un'ora ognidurante la settimana scolastica hanno maggiori probabilità di avere voti significativamente più bassi in media. Al fine di garantire migliori prestazioni scolastiche all'interno di tale fascia di età, l'orario di gioco dovrebbe essere limitato a non più di un'ora aldurante i giorni di scuola e a non più di quattro ore nei fine settimana. Leggi altro...

