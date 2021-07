Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2021 ore 08:45 (Di giovedì 29 luglio 2021) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2021 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUBITO UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE-Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO 2 MEZZI PESANTI AL KM 442 AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma; IL TRAFFICO SCORRE SULLA CORSIA DI SORPASSO; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO DIRAMAZIONE Roma SUD PER SEGNALARE UN INCENDIO TRA MONTEPORZIO E SAN CESAREO, UN INVITO ALL’ATTENZIONE QUINDI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUI TRATTI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021)DEL 29 LUGLIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUBITO UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE-: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO 2 MEZZI PESANTI AL KM 442 AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE; IL TRAFFICO SCORRE SULLA CORSIA DI SORPASSO; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO DIRAMAZIONESUD PER SEGNALARE UN INCENDIO TRA MONTEPORZIO E SAN CESAREO, UN INVITO ALL’ATTENZIONE QUINDI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUI TRATTI ...

