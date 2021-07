Uomini e donne, Ginevra Pisani si sposa: l’annuncio su Instagram (Di giovedì 29 luglio 2021) Ginevra Pisani si sposa. Dopo essere diventata valletta de “Il pranzo è servito”, un’altra sorpresa da parte dell’ex tronista di “Uomini e donne” Ginevra Pisani che ha annunciato con un post le sue future nozze. Ginevra Pisani ha postato dal suo account Instagram uno scatto che ha sorpreso e conquistato i fan. Da Instagram ha condiviso uno scatto che la vede col vestito di nozze, accompagnate da un’emoji con un anello e la scritta “sorpresa”. Paolo, il suo fidanzato, le ha fatto la proposta di matrimonio ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 29 luglio 2021)si. Dopo essere diventata valletta de “Il pranzo è servito”, un’altra sorpresa da parte dell’ex tronista di “che ha annunciato con un post le sue future nozze.ha postato dal suo accountuno scatto che ha sorpreso e conquistato i fan. Daha condiviso uno scatto che la vede col vestito di nozze, accompagnate da un’emoji con un anello e la scritta “sorpresa”. Paolo, il suo fidanzato, le ha fatto la proposta di matrimonio ...

