Una città per cambiare Taranto: “Melucci spende, i tarantini pagano” (Di giovedì 29 luglio 2021) Nei giorni scorsi, è giunta notizia dell’estensione dell’orario di pagamento dalle 8.30 alle 20.30, con annesso aumento della tariffa da 50 centesimi a 1 euro, in tutte le zone della città. Ma non è l’unico aumento di cui sono destinatari i cittadini: per i prossimi mesi è previsto un incremento nel costo della bolletta Tari. L’ ammanco dichiarato dal civico ente ammonta a 2 milioni e 400 mila euro, a parziale copertura del quale sarà utilizzato il bonus ristori covid che, invece di essere destinato alle imprese in difficoltà, servirà a coprire i buchi di bilancio fatti dalla gestione inefficiente dell’Amministrazione Melucci. Inefficenza che non si ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 29 luglio 2021) Nei giorni scorsi, è giunta notizia dell’estensione dell’orario di pagamento dalle 8.30 alle 20.30, con annesso aumento della tariffa da 50 centesimi a 1 euro, in tutte le zone della. Ma non è l’unico aumento di cui sono destinatari i cittadini: per i prossimi mesi è previsto un incremento nel costo della bolletta Tari. L’ ammanco dichiarato dal civico ente ammonta a 2 milioni e 400 mila euro, a parziale copertura del quale sarà utilizzato il bonus ristori covid che, invece di essere destinato alle imprese in difficoltà, servirà a coprire i buchi di bilancio fatti dalla gestione inefficiente dell’Amministrazione. Inefficenza che non si ...

