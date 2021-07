Tosto: “Zanoli? Somiglia a Maggio. Gaetano è un talento e…” (Di giovedì 29 luglio 2021) Tosto: “Zanoli? Somiglia al primo Christian Maggio, ha una facilità di corsa impressionante! Gaetano è un talento, può fare il percorso di Zola con Maradona” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Vittorio Tosto, agente e dirigente, per parlare del Napoli, di Zanoli, Gaetano ed altro. Queste le sue parole: LA CARRIERA DI Tosto “Lasciai la Serie A per venir a giocare nel Napoli, per un calabrese e quindi meridionale era importante. -afferma Tosto -La Calabria è ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 29 luglio 2021): “al primo Christian, ha una facilità di corsa impressionante!è un, può fare il percorso di Zola con Maradona” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Vittorio, agente e dirigente, per parlare del Napoli, died altro. Queste le sue parole: LA CARRIERA DI“Lasciai la Serie A per venir a giocare nel Napoli, per un calabrese e quindi meridionale era importante. -afferma-La Calabria è ...

Advertising

Enzovit : Tosto: 'Zanoli? Somiglia a Maggio. Gaetano è un talento e...'' - CalcioNapoli24 : - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Tosto: 'Zanoli? Somiglia al primo Christian Maggio, ha una facilità di corsa impressionante! Gaetano è un tale… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Tosto: 'Zanoli? Somiglia al primo Christian Maggio, ha una facilità di corsa impressionante! Gaetano è un tale… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Tosto: 'Zanoli? Somiglia al primo Christian Maggio, ha una facilità di corsa impressionante! Gaetano è un tale… -