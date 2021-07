Torino, il report odierno. Affaticamento per Baselli, Bremer di nuovo in gruppo (Di giovedì 29 luglio 2021) Ecco il report odierno del Torino dal ritiro di Santa Cristina: “Doppio allenamento oggi per il Torino a Santa Cristina. Al mattino sessione suddivisa tra parte atletica in palestra e lavoro tattico sul campo. Nel pomeriggio invece esercitazioni tecniche con partita finale a tempo ridotto. Bremer è rientrato in gruppo. Baselli ha terminato anzitempo l’allenamento in via precauzionale per un lieve Affaticamento al quadricipite sinistro. Terapie per Kone, lavoro personalizzato per Lyanco. Il programma di domani, venerdì 30 luglio, prevede una seduta ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Ecco ildeldal ritiro di Santa Cristina: “Doppio allenamento oggi per ila Santa Cristina. Al mattino sessione suddivisa tra parte atletica in palestra e lavoro tattico sul campo. Nel pomeriggio invece esercitazioni tecniche con partita finale a tempo ridotto.è rientrato inha terminato anzitempo l’allenamento in via precauzionale per un lieveal quadricipite sinistro. Terapie per Kone, lavoro personalizzato per Lyanco. Il programma di domani, venerdì 30 luglio, prevede una seduta ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ?????? Torino Channel sbarca sul web! È online la nuova piattaforma che ospiterà tanti contenuti esclusivi per i ti… - VincenzoLombar1 : @manu67915486 @QuoteBusine1926 @_softPizza_ @Napoli_Report @Glongari Non ha senso? mi avete detto che è decisivo pe… - VincenzoLombar1 : @manu67915486 @_softPizza_ @QuoteBusine1926 @Napoli_Report @Glongari Quali sono le partite fondamentali? Io ho dett… - VincenzoLombar1 : @QuoteBusine1926 @Napoli_Report @Glongari E pensi mi dispiacesse non andare in Europa League? Unico giocatore senza… - CittaMetroTO : Rsa Covid free: ora bisogna pensare al futuro Il vicesindaco di @CittaMetroTO @MarcoMaroccoM5S commenta i report pr… -