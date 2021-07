Tokyo 2020 | oro e bronzo nel canottaggio Clamoroso argento di Paltrinieri negli 800 sl

(Di giovedì 29 luglio 2021) Oro,! Una nottata piena di medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di. Lo abbiamo aspettato per un po’, ma finalmente ecco il secondo oro azzurro. A conquistarlo sono state la varesina Federica Cesarini e alla cremonese Valentina Rodini nel, categoria doppio pesi leggeri, grazie ad un finale non adatto ai deboli di cuore. Le azzurre infatti hanno ottenuto il gradino più alto del podio grazie ad uno splendido sprint finale: Francia battuta all’ultima palata di soli 24 centesimi, terza l’Olanda a 27. Si tratta della prima medaglia di sempre del ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

"Ha dimostrato di avere grande carattere, siamo veramente soddisfatti e impressionati dalla sua determinazione" "Paltrinieri oggi era completamente un'altra persona, un altro nuotatore, un mostro in ...L'azzurra Silvana Stanco ha chiuso, con 22/30, al quinto posto la finale della fossa olimpica donne a, con la portabandiera italiana Jessica Rossi, tra le favorite, che non è entrata in finale . All'Asaka Shooting Range la medaglia d'oro è stata vinta dalla slovacca Zuzana Rehak ...(ANSA) - TOKYO, 29 LUG - Finisce negli ottavi di finale l'avventura di Giordana 'Caterpillar' Sorrentino a Tokyo 2020. L'azzurra di Fiumicino, che combatte nella categoria dei pesi mosca, è stata ...TOKYO, 29 LUG - L'Italia è nella finale per il bronzo olimpico della gara a squadre di fioretto femminile di Tokyo 2020. Le azzurre - Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini (riserva Erica Cipress ...