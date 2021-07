Tokyo 2020 | Barelli | “Paltrinieri oggi un ‘mostro’ in acqua | è stato strepitoso”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “era completamente un’altra persona, un altro nuotatore, un mostro ined ha dimostrato di avere grande carattere e siamo veramente soddisfatti e impressionati dalla determinazione di come ha nuotato”. E’ il commento del presidente della Federnuoto Paoloall’Adnkronos, sulla medaglia d’argento di Gregorionegli 800 stile libero. “I 1500 sono aperti, c’è qualche giorno di riposo, ma pensiamo giorno per giorno. Lui ha nuotato poco per la mononucleosi, ma ha fatto qualcosa dicon la mancanza di un mese di allenamento, che però è stata ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - lonneo90 : RT @SkySport: Olimpiadi, Rodini-Cesarini oro nel doppio PL femminile di canottaggio a Tokyo 2020 #SkySport #Tokyo2020 - beenaferrando : RT @Eurosport_IT: UNA RIMONTA CHE VALE L'ORO ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Rowing Rivivi l'impresa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Le azzurre restano a punteggio pieno nel girone B prima delle ultime due giornate con la Cina e gli Usa Nuovo successo della nazionale femminile di pallavolo nel torneo olimpico di. Le azzurre hanno battuto 3 - 0 l'Argentina (25 - 21, 25 - 16, 25 - 15) e restano dunque a punteggio pieno nel girone B prima delle ultime due giornate con la Cina e gli Usa. Prova di forza ......di casi legati ai Giochi da quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalarli Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno registrato 24 nuovi casi di coronavirus relativi ai Giochi dinel loro ...Seconda gara nel gruppo C per Slovenia e Giappone. Rui Hachimura (17 nel primo tempo) è un buon condottiero dei suoi, dall'altra parte Luka Doncic parte senza strafare (13 nel primo quarto) e gli ...TOKYO, 29 LUG - L'azzurro Mauro De Filippis segue il destino dell'ex moglie Jessica Rossi, e non si qualifica per la finale della Fossa olimpica di Tokyo 2020. E' stato eliminato nella gara maschile d ...