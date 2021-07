Temptation Island | lo schiaffo di Manuela a Stefano | svelato cosa le aveva detto lui

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nell’ultima puntata di2021, l’attenzione dei fan del reality show di Canale 5 è concentrata su una coppia in particolare, quella formata daSirena eCarriero. I due si sono lasciati al falò di confronto, ma non prima di aver litigato ferocemente; lei, addirittura, ha schiaffeggiato lui, creando grosse polemiche sul web. Maha spinto a tanto2021, emergono i motivi dellodiCarriero aSirena O meglio, i ...

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE, la storia d'amore tra Manuela e Luciano:... TELEVISIONE Stasera in tv giovedì 29 luglio su Rai 1, 'DOC... TELEVISIONE Stasera in tv giovedì 29 luglio su ...Tra Stefano Sirena e Manuela Carriero è finita per sempre. Il percorso aha portato nuove consapevolezze e la rottura definitiva per una delle coppie più discusse della nona stagione del programma. Mentre Manuela è presa dal rapporto con il tentatore ...Tra le coppie più discusse della nona edizione di Temptation Island, c’è quella formata da Stefano Sirena e Manuela Carriero. I due hanno deciso di partecipare al programma, dopo che Manuela ha scoper ...Manuela e Luciano, dopo Temptation Island sono ufficialmente una coppia: arrivano le prime conferme proprio attraverso Instagram Foto: Red Communications Music: "Summer" ...