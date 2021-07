Spazio | Airbus completa l’integrazione del 3° Copernicus Sentinel-2C

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nuovo giro di boa per la missione del terzo satellite2C per l’osservazione ambientale dalloha annunciato di avere terminatodel satellite-2C, il terzo del suo genere, e che sarà ora spedito a Monaco di Baviera per essere sottoposto a test ambientali approfonditi per dimostrare la sua prontezza per lo. La campagna di test durerà fino a marzo 2022.é il programma europeo di monitoraggio ambientale guidato dalla Commissione Europea in collaborazione con ...

Il fatturato die' balzato del 30% a 24,6 miliardi e del 42% per i velivoli commerciali, mentre perHelicopters e' cresciuto dell'11% e per le attivita' di difesa ee' rimasto ......test nucleari" Se è vero che per ogni stretta di mano data dopo aver sceso gli scalini dell'... infatti, Macron viene accolto con doni e le immagini che si susseguono, dandoalla goliardia,...Nuovo giro di boa per la missione del terzo satellite Copernicus Sentinel 2C per l’osservazione ambientale dallo spazio. Airbus ha annunciato di avere terminato l’integrazione del satellite Copernicus ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - E' ripartita l'attivita' di Airbus nella prima meta' dell'anno con una "solida performance", che le consente di alzare significativamente i target di co ...