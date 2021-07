SKY: “Napoli, la verità su Vecino. Persi 30 milioni. ADL pensa d un colpo low Cost” (Di giovedì 29 luglio 2021) “L’immobilismo del Napoli sul calciomercato è anche una strategia“ Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato delle reti Sky, ha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte: IL Napoli SU Vecino “Se prima dicevamo che il Napoli poteva aver bisogno di un centrocampista centrale, ora o non vende più Fabian Ruiz o ne prende anche un altro. Bisogna capire se il Napoli prenderà a prescindere un centrocampista con un’operazione low Cost. Penso che da quando inizierà agosto cominceranno a esserci molte occasioni, tante società devono vendere e saranno ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 luglio 2021) “L’immobilismo delsul calciomercato è anche una strategia“ Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato delle reti Sky, ha fatto il punto sul mercato delai microfoni di Radio Marte: ILSU“Se prima dicevamo che ilpoteva aver bisogno di un centrocampista centrale, ora o non vende più Fabian Ruiz o ne prende anche un altro. Bisogna capire se ilprenderà a prescindere un centrocampista con un’operazione low. Penso che da quando inizierà agosto cominceranno a esserci molte occasioni, tante società devono vendere e saranno ...

