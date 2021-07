Simone Biles ringrazia tutti | “Mi avete fatto capire che valgo più di una medaglia”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sulla prima pagina di un noto giornale italiano, tra i più venduti nel nostro paese, ieri si parlava delle imprese di Federica Pellegrini, la roccia, la donna forte e della fragilità di, costretta a lasciare le Olimpiadi a causa dei suoi problemi di salute mentale. Mai accostamento fu più sbagliato. E non solo perchè la stessa Federica Pellegrini in più di una occasione ha parlato dei demoni che spesso l’hanno seguita in vasca, delle tante difficoltà avute anche negli anni migliori, di quegli attacchi di panico che hanno spesso influenzato le sue prestazioni. Ma anche perchè non c’è nulla di fragile nel prendere una scelta così discutibile. ...

'L'amore e il sostegno che ho ricevuto mi hanno fatto capire di essere più dei miei successi, cosa che non avrei mai creduto prima'. Così, sui suoi profili social, ringrazia per tutti i messaggi di sostegno ricevuto dopo il suo ritiro dalla finale a squadre di ginnastica artistica per 'affrontare i demoni' della sua testa. ...A Rio de Janeiro , cinque anni fa,aveva solo diciannove anni. La sua giovane età, però, non è stata un ostacolo, anzi: con quattro ori e un bronzo , conquistati nella prova a squadre di ginnastica artistica , nell'...Oro, argento e bronzo. Sono questi i colori che tutti gli sportivi a Tokyo vogliono. Ma la tensione cresce. «Lo stress è un problema serio e gestirlo non è sempre ...Il grazie di Simone Biles a tutte le persone che la sostengono e che hanno capito il suo bisogno di fermarsi, almeno per ora ...