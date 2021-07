Roma, accoltella e uccide la compagna: arrestato un 68enne (Di giovedì 29 luglio 2021) A dare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito a parte dell'aggressione che si è consumata sul balcone al quinto piano di una palazzina Leggi su rainews (Di giovedì 29 luglio 2021) A dare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito a parte dell'aggressione che si è consumata sul balcone al quinto piano di una palazzina

Advertising

andreastoolbox : Roma, accoltella e uccide la compagna: arrestato un 68enne - Rai News - romatoday : Femminicidio a Roma: picchia la compagna, la insegue sul balcone e l'accoltella: morta 43enne… - statodelsud : Roma, accoltella il nuovo compagno della ex: arrestato 31enne - Pino__Merola : Roma, accoltella il nuovo compagno della ex: arrestato 31enne - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roma, accoltella il nuovo compagno della ex: arrestato 31enne -

Ultime Notizie dalla rete : Roma accoltella Roma, pazzo di gelosia piomba a casa della ex e accoltella il nuovo compagno: arrestato Sorprende la ex insieme con il nuovo compagno nella loro abitazione a San Basilio e accoltella lui dopo essere entrato in casa da una porta finestra. Un tunisino di 31 anni è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della compagnia Montesacro e della stazione San Basilio ...

Accoltella compagno della ex in raptus di gelosia: arrestato 31enne Roma " Un raptus di gelosia ha spinto, ieri pomeriggio, un cittadino straniero di 31 anni ad accoltellare il compagno della ex. I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio, intervenuti a seguito di alcune segnalazioni giunte al numero di emergenza 112, lo hanno arrestato mentre si allontanava con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ieri pomeriggio verso ...

Roma, accoltella e uccide la compagna: arrestato un 68enne Rai News Roma, accoltella e uccide la compagna: arrestato un 68enne A dare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito a parte dell'aggressione che si è consumata sul balcone al quinto piano di una palazzina ...

Roma, femminicidio a viale Marconi: badante accoltellata dal compagno sul balcone di un appartamento La vittima aveva 44 anni. A dare l’allarme alcuni vicini di casa che l’hanno vista fuggire sanguinante ma poi il killer l’ha afferrata e trascinata di nuovo nell’abitazione dove l’ha finita. All’inter ...

Sorprende la ex insieme con il nuovo compagno nella loro abitazione a San Basilio elui dopo essere entrato in casa da una porta finestra. Un tunisino di 31 anni è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della compagnia Montesacro e della stazione San Basilio ..." Un raptus di gelosia ha spinto, ieri pomeriggio, un cittadino straniero di 31 anni ad accoltellare il compagno della ex. I Carabinieri della Stazione diSan Basilio, intervenuti a seguito di alcune segnalazioni giunte al numero di emergenza 112, lo hanno arrestato mentre si allontanava con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ieri pomeriggio verso ...A dare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito a parte dell'aggressione che si è consumata sul balcone al quinto piano di una palazzina ...La vittima aveva 44 anni. A dare l’allarme alcuni vicini di casa che l’hanno vista fuggire sanguinante ma poi il killer l’ha afferrata e trascinata di nuovo nell’abitazione dove l’ha finita. All’inter ...