Pasquale Perrone Filardi* La pandemia da SARS COV 2 ha avuto un impatto molto (Di giovedì 29 luglio 2021) severo sulle persone con patologie croniche tra le quali quelle con cardiopatie e diabete. Secondo i dati più recenti tra ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) severo sulle persone con patologie croniche tra le quali quelle con cardiopatie e diabete. Secondo i dati più recenti tra ...

Advertising

SanPancrazioTo : ?? CIAO PASQUALE ?? Camera ardente giovedì 29 luglio presso la Sala Antonino Monaco in via Perrone 3 a Torino dall… - DiVittorioCoop : ?? CIAO PASQUALE ?? Camera ardente giovedì 29 luglio presso la Sala Antonino Monaco in via Perrone 3 a Torino dall… - Cardioinfo_it : Il confronto tra Pasquale Perrone Filardi e Massimo Volpe. - CUOREE1 : “Prevenzione cardiovascolare: stato dell’arte e futuri sviluppi”: ne parleremo martedì 27 Luglio ore 17.30 con il p… -