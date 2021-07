Advertising

Eurosport_IT : Termina oggi la carriera leggendaria di Aldo Montano e questi sono solo alcuni dei suoi straordinari numeri ?????? Sc… - Eurosport_IT : E L'IMPRESA DI QUESTE 4 RAGAZZE? ?? Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio conquistan… - UffiziGalleries : Un'altra medaglia nella #scherma e un'altra zuffa tra aitanti spadaccini seicenteschi, ideali progenitori dei nostr… - TV7Benevento : Olimpiadi: scherma, azzurre in semifinale fioretto a squadre... - snello77 : RT @UffiziGalleries: Un'altra medaglia nella #scherma e un'altra zuffa tra aitanti spadaccini seicenteschi, ideali progenitori dei nostri b… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi scherma

, le gare di oggi in diretta Ore 3.40 ARGENTO PER PALTRINIERI! Ce l'ha fatta Gregorio ...30 - NUOTO maschile 800 metri stile libero (finale): GREGORIO PALTRINIERI Ore 3:50 -fioretto ...... sciabolatori di Montano in finale Il medagliere aggiornato in tempo reale, le gare di ...30 - NUOTO maschile 800 metri stile libero (finale): GREGORIO PALTRINIERI Ore 3:50 -fioretto ...Tokyo, 29 lug. Le azzurre del fioretto femminile approdano in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini hanno superat ...Paltrinieri, Romanchuk, Frolov ai 600. 3.38: Ai 500 Paltrinieri, Frolov, Romanchuk. 3.37: A metà gara Paltrinieri, Frolov, Finke. L’altro italiano in finale è Alessandro Miressi, vice campione europeo ...