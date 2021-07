Moser, Rodriguez, Ventola e Tony Effe: tutti insieme in vacanza a Ibiza (Di giovedì 29 luglio 2021) Una bellissima villa a Ibiza per le vacanze di Ignazio Moser con la sua Cecilia Rodriguez, Nicola Ventola e Tony Effe. L’allegra comitiva è partita per la Isla e carica foto e video: uomini a torso nudo che si aggirano tra il canestro e il campo da golf, le ragazze si divertono in piscina e poi tutti a tavola sotto il tendone in giardino. In cucina hanno fatto scorta di birra e non solo. Prima della partenza, a Milano Cecilia aveva avuto un incidente in bicicletta: mentre si recava dal dentista è caduta e si è fatta medicare dalle infermiere dello studio con un cerotto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 29 luglio 2021) Una bellissima villa aper le vacanze di Ignaziocon la sua Cecilia, Nicola. L’allegra comitiva è partita per la Isla e carica foto e video: uomini a torso nudo che si aggirano tra il canestro e il campo da golf, le ragazze si divertono in piscina e poia tavola sotto il tendone in giardino. In cucina hanno fatto scorta di birra e non solo. Prima della partenza, a Milano Cecilia aveva avuto un incidente in bicicletta: mentre si recava dal dentista è caduta e si è fatta medicare dalle infermiere dello studio con un cerotto ...

