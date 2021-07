Metro, aggiornamento del software per risolvere i problemi tecnici (Di giovedì 29 luglio 2021) Sarà necessario un aggiornamento del software di sistema della linea 1 della Metropolitana di Torino per risolvere definitivamente il problema di guasti che nelle scorse settimane aveva bloccato i treni sulla tratta Lingotto-Bengasi. L’attività sarà effettuata da Siemens nel mese di agosto, preceduti da un test di prova nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto, così da verificare il corretto funzionamento del nuovo software e non compromettere il servizio nel caso in cui l’esito della prova non sia soddisfacente.Infra.To, società di progettazione e realizzazione delle infrastrutture in house alla ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 29 luglio 2021) Sarà necessario undeldi sistema della linea 1 dellapolitana di Torino perdefinitivamente il problema di guasti che nelle scorse settimane aveva bloccato i treni sulla tratta Lingotto-Bengasi. L’attività sarà effettuata da Siemens nel mese di agosto, preceduti da un test di prova nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto, così da verificare il corretto funzionamento del nuovoe non compromettere il servizio nel caso in cui l’esito della prova non sia soddisfacente.Infra.To, società di progettazione e realizzazione delle infrastrutture in house alla ...

