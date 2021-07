Mercati europei in rialzo dopo la Fed

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini, che mostrano buoni guadagni, il giornoche la Federal Reserve ha mantenuto invariata la politica monetaria ed il governatore Jerome Powell ha confermato che l’economia americana ha ancora bisogno di sostegno. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,187. L’Oro continua gli scambi a 1.826,6 dollari l’oncia, con un aumento dell’1,18%. Seduta in lieveper il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 72,6 dollari per barile. Scende molto lo spread, raggiungendo +103 punti base, con un deciso calo di 7 punti base, ...

La Borsa milanese splende sui principali listini, che mostrano buoni guadagni, il giorno dopo che la Federal Reserve ha mantenuto invariata la politica monetaria ed il governatore Jerome Powell ha confermato che l'economia americana ha ...RR - www.ftaonline.com Analisi Varie Estero (AVE) EconomiaasiaticiIl progetto RePoPP, nato nel 2016, è presente anche in altri mercati cittadini (Borgo Vittoria ... che hanno toccato temi cruciali come Europa, inclusione, mondo del lavoro e della comunicazione, ...Serve creare le migliori condizioni affinché il settore privato possa fare la propria parte e dare una prospettiva al Next Generation EU. L’investimento privato ha bisogno di un cambio culturale accom ...