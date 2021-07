Mancati stipendi alla Boost | “Martedì sciopero di 8 ore se non avremo risposte”

(Di giovedì 29 luglio 2021) San Paolo d’Argon. Rimane incandescente il climadi San Paolo d’Argon dove giovedì 29 luglio le Organizzazioni sindacali territoriali e le RSU si sono incontrate con la proprietà aziendale a seguito della richiesta che gli stessi sindacati avevano fatto nei giorni scorsi. Il gruppo, leader nella produzione di agende, diari, notebook a livello internazionale, era nato nel 2019 dfusione della ex Lediberg e della ex Arti Grafiche Johnson, dando vita a una realtà con circa un migliaio di dipendenti nelle sedi di San Paolo d’Argon, Cenate Sotto e Tolentino in provincia di Macerata. Gli stessi dipendenti ...

Rimane altissima la tensione nelle sedi aziendali di San Paolo d'Argon, Cenate Sotto e Tolentino: le organizzazioni sindacali hanno deciso di lasciare comunque altri giorni alla direzione per provare a fornire soluzioni alla crisi e al ritardo negli stipendi. Le Organizzazioni sindacali territoriali e le Rsu si sono incontrate con la proprietà aziendale a seguito della richiesta che le stesse organizzazioni sindacali avevano fatto nei giorni scorsi.