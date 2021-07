‘La tua Benevento’ ufficializza due candidate a sostegno di Perifano (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEmanuela Marrone, 23 anni e Claudia Zappulla, 33 anni saranno due delle candidate della lista “La Tua Benevento”, a sostegno del candidato sindaco Luigi Diego Perifano, alle prossime elezioni comunali. “Mi candido – sottolinea Emanuela Marrone – perché Benevento ha necessità di un forte cambiamento e per portare il mio contributo di idee. Il nostro candidato sindaco, Luigi Diego Perifano, per capacità professionali e competenze è la persona giusta per amministrare al meglio la nostra città che ha bisogno di ripartire dopo lo stallo e il grigiore nel quale versa da cinque anni. Noi giovani ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEmanuela Marrone, 23 anni e Claudia Zappulla, 33 anni saranno due delledella lista “La Tua Benevento”, adel candidato sindaco Luigi Diego, alle prossime elezioni comunali. “Mi candido – sottolinea Emanuela Marrone – perché Benevento ha necessità di un forte cambiamento e per portare il mio contributo di idee. Il nostro candidato sindaco, Luigi Diego, per capacità professionali e competenze è la persona giusta per amministrare al meglio la nostra città che ha bisogno di ripartire dopo lo stallo e il grigiore nel quale versa da cinque anni. Noi giovani ...

Advertising

LauraPausini : @mafaldina88 FEDERICA LEGGENDA ???????????? Grazie Per questo Orgoglio, per la tua forza e i tuoi sacrifici. Sei grande… - myrtamerlino : Immensa, unica fino alla fine. GRAZIE Federica per tutte le emozioni che ci hai regalato, GRAZIE per la tua ultima… - CarloCalenda : Tomaso, se esistesse questo conflitto di classe e se la collocazione di ciascuno di noi dipendesse dal censo, tu ap… - aleaamu : @chicnisello Vedi che la tua ragazza t'ha hackerato l'account - T3de0 : @undecagrazie Almeno che questa fancam fosse tua lo ricordavo hhahah la cercavo da una vita -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La tua Nella tua provincia c’è Fermento imprenditoriale? Lo dice una ricerca Corriere della Sera