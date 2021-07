Juve, un baby positivo al Covid: Ronaldo e compagni in isolamento fiduciario (Di giovedì 29 luglio 2021) La Juventus entra da oggi in isolamento fiduciario dopo la positività al Covid 19 di Hamza Rafia, 22enne centrocampista della Under 23 aggregato alla prima squadra, con cui già la scorsa stagione ha ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 luglio 2021) Lantus entra da oggi indopo la positività al19 di Hamza Rafia, 22enne centrocampista della Under 23 aggregato alla prima squadra, con cui già la scorsa stagione ha ...

Advertising

sportli26181512 : Juve, un baby positivo al Covid: Ronaldo e compagni in isolamento fiduciario: Juve, un baby positivo al Covid: Rona… - Gazzetta_it : Juve, un baby positivo al Covid: Ronaldo e compagni in isolamento fiduciario - juve_baby : @otomatikkahvee @binlikyeniraki Ahahahahah amenooo???? - EuropaCalcio : #Juve e #Inter sul baby talento #Vignato: la situazione #europacalcio - junews24com : Galliani sfida Juve e Inter: corsa a tre per il baby talento - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve baby Juve, un baby positivo al Covid: Ronaldo e compagni in isolamento fiduciario La Juventus entra da oggi in isolamento fiduciario dopo la positività al Covid 19 di Hamza Rafia, 22enne centrocampista della Under 23 aggregato alla prima squadra, con cui già la scorsa stagione ha ...

Juve: in arrivo il baby Bandolo 1 La Juventus investe sul mercato dei giovani. In arrivo dal Nancy c'è il difensore francese Randy Obam Bandolo (classe 2005).

Via all’Allegri bis: piace la baby Juve La Stampa Kaio Jorge, l’ultimo desiderio del Santos. Poi sarà Juventus Kaio Jorge sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Il Santos però ha fatto una richiesta alla società bianconoera che valuta.

Como, caccia al baby picchiatore di viale Geno Con un pugno ha spaccato uno zigomo a un motociclista che l’aveva rimproverato per averlo trovato seduto sulla sua moto ...

La Juventus entra da oggi in isolamento fiduciario dopo la positività al Covid 19 di Hamza Rafia, 22enne centrocampista della Under 23 aggregato alla prima squadra, con cui già la scorsa stagione ha ...1 La Juventus investe sul mercato dei giovani. In arrivo dal Nancy c'è il difensore francese Randy Obam Bandolo (classe 2005).Kaio Jorge sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Il Santos però ha fatto una richiesta alla società bianconoera che valuta.Con un pugno ha spaccato uno zigomo a un motociclista che l’aveva rimproverato per averlo trovato seduto sulla sua moto ...