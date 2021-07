Il concerto di Mika a Versailles | dove vedere l’evento in esclusiva

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il 29 luglio verrà trasmesso, per la prima volta, ilditenutosi ail 16 dicembre. Si tratta di un evento straordinario che si pone l’obiettivo di presentare il noto cantante in modo totalmente diverso., conosciuto per le sue eccezionali doti canore e per aver preso parte a X Factor Italia nelle vesti di giudice, ha dichiarato di voler essere il prodotto dell’incontro tra il mondo classico e il mondo pop. Sul palco, assieme a, il pubblico potrà anche godere della presenza dell’orchestra della Royal Opera di, guidata da Stefan ...

Che verrà mantenuta giovedì 29 luglio quando, in prima tv assoluta , approderà su Sky e NOW il suo eccezionale liveA VERSAILLES , uno straordinario evento registrato presso la ..."Con i giudici mi sono trovato benissimo dal primo momento: non vedo l'ora di paracadutarmi con Manuelito, di suonare con Manuel, di bere fiumi di champagne cone di andare a undi Emma"...Mika concerto Versailles: in prima tv assoluta su Sky e NOW il live MIKA – CONCERTO A VERSAILLES presso la leggendaria Royal Opera di Versailles.“Voglio dimostrare di essere il prodotto dell’incontro tra il mondo classico e quello pop”: le parole di Mika suonano come una dichiarazione di intenti, una vera e propria promessa. Che verrà mantenut ...